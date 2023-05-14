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По всей Украине объявлялась воздушная тревога

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 05:35
По всей Украине объявлялась воздушная тревога
скриншот карты тревог

Воздушную тревогу объявили ночью в воскресенье, 14 мая, в Киеве и всех областях Украины.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: В 2:47 воздушная тревога из-за ракетной угрозы была объявлена в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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После 3 часов ночи воздушную тревогу объявили в Киеве и области.

Не объявлялась воздушная тревога по состоянию на 03:10 14 мая в западных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Обновлено: В 03:37 воздушная тревога начала распространяться в западных областях.

В 03:42 карта воздушных тревог всей Украины стала "красной".

В 05:32 начались отбои воздушной тревоги из Винницкой области и Киева.

Темы: воздушная тревога
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