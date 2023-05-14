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Росіяни звозять сотнями в’язнів для поповнення своїх підрозділів – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 07:27
Росіяни звозять сотнями в’язнів для поповнення своїх підрозділів – штаб
Завербовані у "Вагнер" ув'язнені. Скриншот з відео з Telegram Пригожина

Російські війська інтенсивно поповнюють свої ряди в’язнями, яких звозять на окуповані території Луганської та Запорізької областей.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки.

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До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб".

Деталі: Крім того, за даними штабу, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Також у Генштабі додають, що в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки, нещодавно прибуло близько 400 найманців зі складу російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер". Підготовка триватиме декілька тижнів.

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"Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених", – зазначають у штабі.

Теми: війнаРосія
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