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Россияне свозят сотнями заключенных для пополнения своих подразделений – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 07:27
Россияне свозят сотнями заключенных для пополнения своих подразделений – штаб
Завербованные в "Вагнер" заключенные. Скриншот из видео из Telegram Пригожина

Российские войска интенсивно пополняют свои ряды заключенными, которых свозят на оккупированные территории Луганской и Запорожской областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки.

До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц".

Детали: Кроме того, по данным штаба, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских заключенных.

Также в Генштабе добавляют, что в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки, недавно прибыло около 400 наемников из состава российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер". Подготовка продлится несколько недель.

"В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных", – отмечают в штабе.

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Темы: войнаРосcия
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