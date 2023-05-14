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Россияне свозят сотнями заключенных для пополнения своих подразделений – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 07:27
Россияне свозят сотнями заключенных для пополнения своих подразделений – штаб
Завербованные в "Вагнер" заключенные. Скриншот из видео из Telegram Пригожина

Российские войска интенсивно пополняют свои ряды заключенными, которых свозят на оккупированные территории Луганской и Запорожской областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник и в дальнейшем пытается пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки.

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До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц".

Детали: Кроме того, по данным штаба, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских заключенных.

Также в Генштабе добавляют, что в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки, недавно прибыло около 400 наемников из состава российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер". Подготовка продлится несколько недель.

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"В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных", – отмечают в штабе.

Темы: войнаРосcия
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