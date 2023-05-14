Ворог 90 разів атакував Херсонщину, поранено 6 людей – ОВА
Неділя, 14 травня 2023, 07:50
За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з різного озброєння, поранили 6 осіб.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: Ворог обстрілював область з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.
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