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Ворог 90 разів атакував Херсонщину, поранено 6 людей – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 07:50
Ворог 90 разів атакував Херсонщину, поранено 6 людей – ОВА
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з різного озброєння, поранили 6 осіб.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Ворог обстрілював область з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.

Місто Херсон минулої доби опинявся двічі під ворожими обстрілами.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району.

Через російську агресію 13 травня шестеро людей дістали поранення.

Теми: Херсонська областьобстріл
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