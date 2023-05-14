Враг 90 раз атаковал Херсонскую область, ранены 6 человек – ОВА
Воскресенье, 14 мая 2023, 07:50
За минувшие сутки россияне совершили 90 обстрелов Херсонской области, выпустив 434 снаряда из различного вооружения, ранили 6 человек.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: Враг обстреливал область из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.
Город Херсон за прошедшие сутки оказывался дважды под вражескими обстрелами.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района.
Из-за российской агрессии 13 мая шесть человек получили ранения.