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Враг 90 раз атаковал Херсонскую область, ранены 6 человек – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 07:50
Враг 90 раз атаковал Херсонскую область, ранены 6 человек – ОВА
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки россияне совершили 90 обстрелов Херсонской области, выпустив 434 снаряда из различного вооружения, ранили 6 человек.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Враг обстреливал область из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.

Город Херсон за прошедшие сутки оказывался дважды под вражескими обстрелами.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района.

Из-за российской агрессии 13 мая шесть человек получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрел
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