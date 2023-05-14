ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки

Російські окупанти втратили за добу на війні 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків – всього щонайменше 85 одиниць техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3756 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,

артилерійських систем – 3116 (+21) од,

РСЗВ – 562 (+1) од,

засоби ППО ‒ 314 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),

крилаті ракети ‒ 970 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Дані уточнюються.