ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки
Неділя, 14 травня 2023, 08:23
Російські окупанти втратили за добу на війні 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків – всього щонайменше 85 одиниць техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
- РСЗВ – 562 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 404 (+2).
Дані уточнюються.
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