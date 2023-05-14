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ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 08:23
ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки
речі російських вояк, фото генштабу

Російські окупанти втратили за добу на війні 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків – всього щонайменше 85 одиниць техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3116 (+21) од,
  • РСЗВ – 562 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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