Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 08:23
ЗСУ знищили близько сотні російських БПЛА та техніки
речі російських вояк, фото генштабу

Російські окупанти втратили за добу на війні 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків – всього щонайменше 85 одиниць техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3116 (+21) од,
  • РСЗВ – 562 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: