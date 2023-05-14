ВСУ уничтожили около сотни российских БПЛА и техники

Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 31 БПЛА, 21 артсистему и 5 танков - всего не менее 85 единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 198880 (+620) человек ликвидировано,

танков - 3756 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,

артиллерийских систем - 3116 (+21) ед,

РСЗО - 562 (+1) ед,

средства ПВО - 314 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2696 (+31),

крылатые ракеты - 970 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед,

специальная техника - 404 (+2).

Данные уточняются.