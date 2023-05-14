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ВСУ уничтожили около сотни российских БПЛА и техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 08:23
ВСУ уничтожили около сотни российских БПЛА и техники
вещи российских солдат, фото генштаба

Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 31 БПЛА, 21 артсистему и 5 танков - всего не менее 85 единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 198880 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3756 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 3116 (+21) ед,
  • РСЗО - 562 (+1) ед,
  • средства ПВО - 314 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2696 (+31),
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед,
  • специальная техника - 404 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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