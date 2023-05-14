ВСУ уничтожили около сотни российских БПЛА и техники
Воскресенье, 14 мая 2023, 08:23
Российские оккупанты потеряли за сутки на войне 31 БПЛА, 21 артсистему и 5 танков - всего не менее 85 единиц техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 198880 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3756 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 3116 (+21) ед,
- РСЗО - 562 (+1) ед,
- средства ПВО - 314 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2696 (+31),
- крылатые ракеты - 970 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед,
- специальная техника - 404 (+2).
Данные уточняются.
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