Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

Під час атаки РФ на Україну в ніч на неділю протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс

Протягом нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";

– один ударний БпЛА типу "Ланцет";

– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

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– чотири БпЛА (тип уточнюється)

– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Крім того протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.