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Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 08:52
Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

Во время атаки РФ на Украину в ночь на воскресенье противовоздушная оборона уничтожила три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Воздушные силы сообщают, что в ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс

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В течение ночной атаки было уничтожено три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

- 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";

- один ударный БпЛА типа "Ланцет";

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- два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

- четыре БпЛА (тип уточняется)

- три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

Кроме того, в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных сил ВСУ осуществила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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