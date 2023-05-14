G7 i ЄС заборонять відновлювати поставки газу РФ на маршрутах до Європи – FT

Держави "Групи семи" (G7) і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.

Про це повідомила в неділю газета Financial Times із посиланням на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах, пише "Європейська правда".

Це рішення покликане перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в такі країни, як Польща і Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року.

Рішення остаточно мають намір затвердити лідери G7 на саміті в Хіросімі, що розпочинається в п'ятницю.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну минулого року Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не ввели санкції проти Кремля.

Якщо рішення ухвалять, то ці обмеження стануть першими, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту Москви від початку великомасштабної війни.

Як відомо, ЄС зараз працює над 11 пакетом антиросійських санкцій.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції ЄС будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.