G7 и ЕС запретят возобновлять поставки газа РФ на маршрутах в Европу – FT

Государства "Группы семи" (G7) и Европейский Союз планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, на которых Москва ранее сократила поставки.

Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц, участвующих в переговорах, пишет "Европейская правда".

Это решение призвано помешать возобновлению поставок российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия, куда Россия прекратила поставки в прошлом году.

Решение окончательно намерены утвердить лидеры G7 на саммите в Хиросиме, который начинается в пятницу.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году Россия перенаправила свои поставки газа в страны, которые не ввели санкции против Кремля.

Если решение примут, то эти ограничения станут первыми, которые будут направлены против трубопроводного экспорта Москвы с начала крупномасштабной войны.

Как известно, ЕС сейчас работает над 11 пакетом антироссийских санкций.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.