Обстріл Харкова: пошкоджені об’єкт інфраструктури, гуртожиток та багатоквартирний будинок

обстріляна в ніч на 14 травня харківщина, фото ова

У Новобаварському районі Харкова внаслідок нічних обстрілів росіян пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Окрім Харкова, росіяни з С-300 обстріляли й смт Золочів, дві ракети влучили в землю між житловими будинками.

Уточнюється, що у будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі, постраждалих немає.

Передісторія: Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні Синєгубов повідомив про удари по місту й області.