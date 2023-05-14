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Обстріл Харкова: пошкоджені об’єкт інфраструктури, гуртожиток та багатоквартирний будинок

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 09:34
Обстріл Харкова: пошкоджені об’єкт інфраструктури, гуртожиток та багатоквартирний будинок
обстріляна в ніч на 14 травня харківщина, фото ова

У Новобаварському районі Харкова внаслідок нічних обстрілів росіян пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Окрім Харкова, росіяни з С-300 обстріляли й смт Золочів, дві ракети влучили в землю між житловими будинками.

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Уточнюється, що у будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі, постраждалих немає.

Передісторія: Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні Синєгубов повідомив про удари по місту й області.

Теми: Харківвійнаобстріл
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