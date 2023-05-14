Обстрел Харькова: повреждены объект инфраструктуры, общежитие и многоквартирный дом

обстрелянная в ночь на 14 мая харьковщина, фото ова

В Новобаварском районе Харькова в результате ночных обстрелов россиян повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом, сообщает глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Кроме Харькова, россияне из С-300 обстреляли и пгт Золочев, две ракеты попали в землю между жилыми домами.

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Уточняется, что в домах выбиты окна, разрушены 2 гаража, пострадавших нет.

Напомним: Во время объявления масштабной воздушной тревоги в Украине Синегубов сообщил об ударах по городу и области.