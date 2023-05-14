Обстрел Харькова: повреждены объект инфраструктуры, общежитие и многоквартирный дом
Воскресенье, 14 мая 2023, 09:34
В Новобаварском районе Харькова в результате ночных обстрелов россиян повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом, сообщает глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Детали: Кроме Харькова, россияне из С-300 обстреляли и пгт Золочев, две ракеты попали в землю между жилыми домами.
Уточняется, что в домах выбиты окна, разрушены 2 гаража, пострадавших нет.
Напомним: Во время объявления масштабной воздушной тревоги в Украине Синегубов сообщил об ударах по городу и области.