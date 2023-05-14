Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 10:44
Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції
зеленський у німеччині 14 травня, фото getty

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки. 

Про це повідомило агентство DTS, пише "Європейська правда".

У Берліні посилено заходи безпеки через візит до Німеччини президента Зеленського. У берлінському районі Тіргартен, де розташована резиденція президента, були виставлені снайпери.

Після переговорів між главами двох держав Зеленського з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії. 

Пізніше, як повідомляють, вони разом полетять до Аахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого.

Про плани візиту Зеленського стало відомо у ЗМІ минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті до останньої хвилини.

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан.  Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна. 

Теми: ЗеленськийНімеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія погодиться продовжити зернову угоду - Bloomberg

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення

У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Берліна
Зеленський пропонував окупувати російські села й підірвати нафтопровід – WP
Зеленський вірить, що його розмова з Папою Римським може вплинути на історію
Останні новини
16:28
УЗ почала продавати більше квитків через застосунок, ніж через каси
16:13
Міноборони планує посилити спроможності військової розвідки
16:10
Британія пропонує допомогу країнам, які готові поставити Україні винищувачі – міністр
16:06
Китайські бренди витісняють російські смартфони з ринку РФ
15:59
Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий
15:49
Суд залишив під вартою львівського священника, який розбещував власну доньку
15:46
ЄС хоче полегшити для європейських компаній вихід з ринку РФ, послабивши санкції – ЗМІ
15:46
Росія намагається зробити ВКонтакте основною соцмережею на окупованих територіях – ОПОРА
15:26
Усі активи колаборанта Сальда перейшли державі
15:22
У Миколаєві арештували власницю батута, на якому загинула дитина
Усі новини...
Реклама: