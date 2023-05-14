Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки.

Про це повідомило агентство DTS, пише "Європейська правда".

У Берліні посилено заходи безпеки через візит до Німеччини президента Зеленського. У берлінському районі Тіргартен, де розташована резиденція президента, були виставлені снайпери.

Після переговорів між главами двох держав Зеленського з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії.

Пізніше, як повідомляють, вони разом полетять до Аахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого.

Про плани візиту Зеленського стало відомо у ЗМІ минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті до останньої хвилини.

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

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У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан. Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна.