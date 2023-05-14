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Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 10:44
Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції
зеленський у німеччині 14 травня, фото getty

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки. 

Про це повідомило агентство DTS, пише "Європейська правда".

У Берліні посилено заходи безпеки через візит до Німеччини президента Зеленського. У берлінському районі Тіргартен, де розташована резиденція президента, були виставлені снайпери.

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Після переговорів між главами двох держав Зеленського з військовими почестями прийме канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії. 

Пізніше, як повідомляють, вони разом полетять до Аахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого.

Про плани візиту Зеленського стало відомо у ЗМІ минулого тижня, але офіційно програму тримали в секреті до останньої хвилини.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан.  Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна. 

Теми: ЗеленськийНімеччинавійна
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