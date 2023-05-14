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Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 10:44
Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции
зеленый в Германии 14 мая, фото getty

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности. 

Об этом сообщило агентство DTS, пишет "Европейская правда".

В Берлине усилены меры безопасности из-за визита в Германию президента Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где расположена резиденция президента, были выставлены снайперы.

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После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии. 

Позже, как сообщается, они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

О планах визита Зеленского стало известно в СМИ на прошлой неделе, но официально программу держали в секрете до последней минуты.

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Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскрсенье в сопровождении истребителей.

В субботу президент Украины посетил Италию и Ватикан.  После этого самолет ВВС Германии доставил Зеленского в Берлин.

Темы: ЗеленскийГерманиявойна
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