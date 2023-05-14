Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности.

Об этом сообщило агентство DTS, пишет "Европейская правда".

В Берлине усилены меры безопасности из-за визита в Германию президента Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где расположена резиденция президента, были выставлены снайперы.

После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.

Позже, как сообщается, они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

О планах визита Зеленского стало известно в СМИ на прошлой неделе, но официально программу держали в секрете до последней минуты.

Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскрсенье в сопровождении истребителей.

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В субботу президент Украины посетил Италию и Ватикан. После этого самолет ВВС Германии доставил Зеленского в Берлин.