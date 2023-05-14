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Шольц прийняв Зеленського з військовими почестями

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 11:30

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв президента України Володимира Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні у неділю.

Трансляцію прийому вели німецькі ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Шольц привітав Зеленського на червоній доріжці потиском руки після того, як президента України у своїй резиденції прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. 

Зеленського зустріли з військовими почестями, а оркестр виконав гімн України. 

Після розмови тет-а-тет Зеленського і Шольца і ще одного раунду переговорів у ширшому колі має відбутися пресконференція двох лідерів. 

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Як пише видання Bild, заплановані консультації за участю Зеленського спільно з Олафом Шольцом, міністром оборони Борисом Пісторіусом, міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вже прийняв Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки.

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

У суботу уряд Німеччини оголосив про виділення Україні 2,7 мільярдів євро військової допомоги, що є найбільшим пакетом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Теми: ЗеленськийШольцНімеччина
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