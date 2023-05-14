Шольц принял Зеленского с воинскими почестями

Канцлер Германии Олаф Шольц принял президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями в своей канцелярии в Берлине в воскресенье.

Трансляцию приема вели немецкие СМИ, сообщает "Европейская правда".

Шольц поздравил Зеленского на красной дорожке пожатием руки после того, как президента Украины в своей резиденции принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Зеленского встретили с воинскими почестями, а оркестр исполнил гимн Украины.

После разговора тет-а-тет Зеленского и Шольца и еще одного раунда переговоров в более широком кругу должна состояться пресс-конференция двух лидеров.

Berlin, Germany ❗

Bundeskanzler Scholz welcomes President Zelenskyy with military honors. 🇩🇪🤝🇺🇦 pic.twitter.com/LPa8bJbKNX — LX (@LXSummer1) May 14, 2023

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Как пишет издание Bild, запланированы консультации с участием Зеленского совместно с Олафом Шольцом, министром обороны Борисом Писториусом, министром внутренних дел Нэнси Фезер и министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже принял Зеленского во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности.

Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскресенье в сопровождении истребителей.

В субботу правительство Германии объявило о выделении Украине 2,7 миллиардов евро военной помощи, что является крупнейшим пакетом со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.