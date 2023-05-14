Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
ARMTRAС 400 У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

14 травня стало відомо, що на Херсонщині загинуло п’ятеро цивільних через вибухівку, залишену російською армією. 

Джерело: Херсонська ОВА, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Уточнюється, що трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. 

Вибухнув нездетонований снаряд.

За даними влади, серед загиблих наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнадеокупаціямінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія погодиться продовжити зернову угоду - Bloomberg

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення

У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

Усі новини...
Херсонська область
Ворог 90 разів атакував Херсонщину, поранено 6 людей – ОВА
Росіяни обстріляли центр Гуляйполя та Чорнобаївку, є постраждалі – ОП
У Херсоні від обстрілу постраждала багатоповерхівка, в області загинули дві жінки
Останні новини
16:28
УЗ почала продавати більше квитків через застосунок, ніж через каси
16:13
Міноборони планує посилити спроможності військової розвідки
16:10
Британія пропонує допомогу країнам, які готові поставити Україні винищувачі – міністр
16:06
Китайські бренди витісняють російські смартфони з ринку РФ
15:59
Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий
15:49
Суд залишив під вартою львівського священника, який розбещував власну доньку
15:46
ЄС хоче полегшити для європейських компаній вихід з ринку РФ, послабивши санкції – ЗМІ
15:46
Росія намагається зробити ВКонтакте основною соцмережею на окупованих територіях – ОПОРА
15:26
Усі активи колаборанта Сальда перейшли державі
15:22
У Миколаєві арештували власницю батута, на якому загинула дитина
Усі новини...
Реклама: