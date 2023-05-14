П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області

14 травня стало відомо, що на Херсонщині загинуло п’ятеро цивільних через вибухівку, залишену російською армією.

Джерело: Херсонська ОВА, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Уточнюється, що трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

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Вибухнув нездетонований снаряд.

За даними влади, серед загиблих наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.