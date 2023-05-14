Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области

14 мая стало известно, что на Херсонщине погибли пятеро гражданских из-за взрывчатки, оставленной российской армией.

Источник: Херсонская ОВА, глава ОП Андрей Ермак

Детали: Уточняется, что трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады.

Взорвался неразорвавшийся снаряд.

По данным властей, среди погибших самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68.