Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
ARMTRAС 400 В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

14 мая стало известно, что на Херсонщине погибли пятеро гражданских из-за взрывчатки, оставленной российской армией. 

Источник: Херсонская ОВА, глава ОП Андрей Ермак

Детали: Уточняется, что трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. 

Взорвался неразорвавшийся снаряд.

По данным властей, среди погибших самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68.

Темы: Херсонская областьвойнадеоккупацияминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Россия согласится продлить зерновое соглашение - Bloomberg

Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр

В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"

Корректировщика ударов РФ по Львову приговорили к пожизненному заключению

В Киеве обещают открыть все бомбоубежища из-за жалоб киевлян

Все новости...
Херсонская область
Враг 90 раз атаковал Херсонскую область, ранены 6 человек – ОВА
Россияне обстреляли центр Гуляйполя и Чернобаевку, есть пострадавшие - ОП
В Херсоне от обстрела пострадала многоэтажка, в области погибли две женщины
Последние новости
16:56
фотоСуд в Ростове бросил за решетку трех крымских татар: более 10 лет тюрьмы
16:52
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
16:51
В Georgian Airways грубо ответили грузинам, возмущенным возобновлением рейсов в РФ
16:47
Глава МИД Нидерландов о "коалиции истребителей": прогресса еще нет
16:47
ВАКС признал задержание Князева законным
16:37
фотоИсследователи создали детализированную 3D-реконструкцию "Титаника"
16:32
Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики
16:30
СМИ РФ назвали имена трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая
16:28
УЗ начала продавать больше билетов через приложение, чем через кассы
16:13
Минобороны планирует усилить возможности военной разведки
Все новости...
Реклама: