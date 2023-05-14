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Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
ARMTRAС 400 В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

14 мая стало известно, что на Херсонщине погибли пятеро гражданских из-за взрывчатки, оставленной российской армией. 

Источник: Херсонская ОВА, глава ОП Андрей Ермак

Детали: Уточняется, что трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. 

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Взорвался неразорвавшийся снаряд.

По данным властей, среди погибших самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68.

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Темы: Херсонская областьвойнадеоккупацияминирование
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