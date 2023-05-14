Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі.

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"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.

Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність".

Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"

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Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки.

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан. Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна.

У суботу уряд Німеччини оголосив про виділення Україні 2,7 мільярдів євро військової допомоги, що є найбільшим пакетом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.