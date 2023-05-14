Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 11:55

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі. 

Реклама:

"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.

Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність". 

Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"

ВІДЕО ДНЯ

Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки. 

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан. Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна. 

У суботу уряд Німеччини оголосив про виділення Україні 2,7 мільярдів євро військової допомоги, що є найбільшим пакетом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Теми: ЗеленськийНімеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: