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Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 11:55

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі. 

"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.

Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність". 

Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"

Штайнмаєр у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки. 

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів.

У суботу президент України відвідав Італію та Ватикан. Після цього літак ВПС Німеччини доставив Зеленського до Берліна. 

У суботу уряд Німеччини оголосив про виділення Україні 2,7 мільярдів євро військової допомоги, що є найбільшим пакетом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Теми: ЗеленськийНімеччинавійна
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