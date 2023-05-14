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Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 11:55

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в оборонительной борьбе против российской агрессии.

Запись с благодарностью Зеленский оставил в гостевой книге на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

"В самое сложное время в новейшей истории Украины Германия оказалась нашим настоящим другом и надежным союзником, решительно стоя рядом с украинским народом в борьбе за свободу и демократические ценности", – написал Зеленский на английском языке в гостевой книге. 

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"Вместе мы победим и вернем мир в Европу", – добавил глава Украины.

Зеленский лично поблагодарил Штайнмайера за его поддержку. Он написал: "Спасибо вам, господин федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство". 

Он также поблагодарил немецкий народ за его "фантастическую солидарность", написав на немецком: "Спасибо, Германия!"

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Штайнмайер в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности. 

Зеленский впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин в ночь на воскресенье в сопровождении истребителей.

В субботу президент Украины посетил Италию и Ватикан. После этого самолет ВВС Германии доставил Зеленского в Берлин.

В субботу правительство Германии объявило о выделении Украине 2,7 миллиардов евро военной помощи, что является крупнейшим пакетом со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Темы: ЗеленскийГерманиявойна
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