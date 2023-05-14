Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані

У Міноборони Британії вважають, що на 15-тий місяць повномасштабної війни сили РФ навряд чи будуть здатні до ефективного контролю своїх дій вздовж усієї лінії фронту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю 14 травня, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначають аналітики, на папері російське Об'єднане угруповання військ в Україні організоване так само, як і сили вторгнення 446 днів тому. Угруповання, як і раніше, налічує понад 200 тисяч осіб, об'єднаних у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п'ять груп військ.

Російські сили, як і раніше, мають труднощі з обмеженою свободою проведення повітряних операцій.

Однак у лютому 2022 року вони складалися з професійних солдатів, були в основному оснащені досить сучасними транспортними засобами та регулярно проводили навчання, прагнучи до складних спільних операцій, наголосили в Міноборони Британії.

Сьогодні ж російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання. Багато їхніх підрозділів сильно недоукомплектовані. Вони регулярно проводять лише дуже прості піхотні операції.

Критично важливо те, що навряд чи Об'єднананому угрупованню військ вдалося створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на оперативні виклики, що виникають. Навряд чи ця організація зможе ефективно координувати великомасштабні воєнні дії вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу, констатували аналітики.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія розглядає крилаті ракети на кшталт "Калібр" як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України, проте їхні запаси, ймовірно, обмежені.