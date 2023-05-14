Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии

В Минобороны Великобритании считают, что на 15-й месяц полномасштабной войны силы РФ вряд ли будут способны к эффективному контролю своих действий вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье 14 мая, сообщает "Европейская правда".

Как отмечают аналитики, на бумаге российская Объединенная группировка войск в Украине организована так же, как и силы вторжения 446 дней назад. Группировка по-прежнему насчитывает более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

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Российские силы по-прежнему испытывают трудности с ограниченной свободой проведения воздушных операций.

Однако в феврале 2022 года они состояли из профессиональных солдат, были в основном оснащены достаточно современными транспортными средствами и регулярно проводили учения, стремясь к сложным совместным операциям, подчеркнули в Минобороны Британии.

Сегодня же российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования. Многие их подразделения сильно недоукомплектованы. Они регулярно проводят лишь очень простые пехотные операции.

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Критически важно то, что вряд ли Объединенной группировке войск удалось создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы. Вряд ли эта организация сможет эффективно координировать крупномасштабные военные действия вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стресса, констатировали аналитики.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако их запасы, вероятно, ограничены.