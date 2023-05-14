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Зеленський у Німеччині: Час цього року визначати завершення війни

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 14:14

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними… Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою", – сказав Зеленський. 

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Він подякував Німеччині за найбільший безпековий пакет від початку повномасштабного вторгнення РФ обсягом 2,7 млрд євро.

"Це додаткові системи ППО, ракети до них, нові гармати, снаряди", – зазначив Зеленський.

Він додав: усе, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить захист України від російського терору.

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"Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина на другому місці після США. Це дуже потужно", – додав президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 травня прийняв президента України Володимира Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні у неділю.

Теми: Зеленськийвійна
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