Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в Германии: Время в этом году определять завершение войны

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 14:14

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинский войны.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободными... Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определили завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым", – сказал Зеленский. 

Реклама:

Он поблагодарил Германию за самый большой пакет безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

"Это дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, новые пушки, снаряды", – отметил Зеленский.

Он добавил: все, что есть в этом пакете безопасности, значительно усилит защиту Украины от российского террора.

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня по объему помощи Германия на втором месте после США. Это очень мощно", – добавил президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 мая принял президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями в своей канцелярии в Берлине в воскресенье.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: