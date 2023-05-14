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Зеленский в Германии: Время в этом году определять завершение войны

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 14:14

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинский войны.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободными... Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определили завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым", – сказал Зеленский. 

Он поблагодарил Германию за самый большой пакет безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

"Это дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, новые пушки, снаряды", – отметил Зеленский.

Он добавил: все, что есть в этом пакете безопасности, значительно усилит защиту Украины от российского террора.

"Сегодня по объему помощи Германия на втором месте после США. Это очень мощно", – добавил президент.

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Канцлер Германии Олаф Шольц 14 мая принял президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями в своей канцелярии в Берлине в воскресенье.

Темы: Зеленскийвойна
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