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Зеленський вірить в "коаліцію винищувачів" після візитів до Європи

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 15:14
Зеленський вірить в коаліцію винищувачів після візитів до Європи
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх домовленості про постачання Україні винищувачів на тлі своїх візитів до європейських столиць.

Про це Зеленський сказав у Берліні на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього (формування "коаліції винищувачів", – Ред.).  Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо", – сказав Зеленський.

У цьому контексті, зазначив Зеленський, важливо координувати свої зусилля і "бути потужними у повітряному просторі".

"Ми не говоримо про перевагу, сьогодні перевага Росії в українському небі. Але наша задача – бути потужними у просторі", – сказав глава держави.

Зеленський також заявив, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.

Шольц 14 травня прийняв президента України Володимира Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні у неділю.

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Теми: Зеленськийавіазброявійна
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