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Зеленский верит в "коалицию истребителей" после визитов в Европу

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 15:14
Зеленский верит в коалицию истребителей после визитов в Европу
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в успех договоренности о поставках Украине истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.

Об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого (формирование "коалиции истребителей", – Ред.).  Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", – сказал Зеленский.

В этом контексте, отметил Зеленский, важно координировать свои усилия и "быть мощными в воздушном пространстве".

"Мы не говорим о преимуществе, сегодня преимущество России в украинском небе. Но наша задача – быть мощными в пространстве", – сказал глава государства.

Зеленский также заявил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Шольц 14 мая принял президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями в своей канцелярии в Берлине в воскресенье.

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13 мая президент Зеленский посетил Рим и Ватикан.

Темы: Зеленскийавиаоружиевойна
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