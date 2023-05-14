Обстріл Дніпропетровщини: двох цивільних госпіталізовано

Внаслідок обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщині поранено двох цивільних.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії.

38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них – мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження".

Деталі: Лисак додав, що наслідки атаки уточнюються.