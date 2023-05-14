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Обстріл Дніпропетровщини: двох цивільних госпіталізовано

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 16:16
Обстріл Дніпропетровщини: двох цивільних госпіталізовано
Марганецька громада поблизу Нікополя, Google maps

Внаслідок обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщині поранено двох цивільних.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії.

38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них – мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження".

Деталі: Лисак додав, що наслідки атаки уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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