Обстрел Днепропетровщины: двое гражданских госпитализированы
Воскресенье, 14 мая 2023, 16:16
В результате обстрела Марганецкой громады на Днепропетровщине ранены двое гражданских.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "Двух человек ранил враг в Марганецкой громаде Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии.
38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. У них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения".
Детали: Лысак добавил, что последствия атаки уточняются.
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