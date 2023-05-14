Обстрел Днепропетровщины: двое гражданских госпитализированы

В результате обстрела Марганецкой громады на Днепропетровщине ранены двое гражданских.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Двух человек ранил враг в Марганецкой громаде Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии.

38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. У них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения".

Детали: Лысак добавил, что последствия атаки уточняются.