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Обстрел Днепропетровщины: двое гражданских госпитализированы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 16:16
Обстрел Днепропетровщины: двое гражданских госпитализированы
Марганецкая громада вблизи Никополя, Google maps

В результате обстрела Марганецкой громады на Днепропетровщине ранены двое гражданских.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Двух человек ранил враг в Марганецкой громаде Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии.

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38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. У них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения".

Детали: Лысак добавил, что последствия атаки уточняются.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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