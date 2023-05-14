Італія заявила більш рішучу підтримку майбутнього України в НАТО

Італія у спільній декларації лідерів 13 травня більш рішуче висловилася за майбутнє України у НАТО, порівняно із лютневою заявою під час візиту прем’єрки Італії до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У тексті спільної декларації від 13 травня, яку підписали під час візиту президента України Володимира Зеленського до Рима, Рим висловлює підтримку Комісії Україна – НАТО як платформи для розширення поточної співпраці – "щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації" (у ній, нагадаємо, згадано, що Україна і Грузія мають стати членами НАТО).

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"На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі ми з нетерпінням чекаємо розв’язання всіх цих питань", – додають у тексті.

Для порівняння, у спільній заяві Зеленського та Мелоні від 21 лютого у блоці щодо НАТО зазначалося, що Італія запевняє у відданості Альянсу політиці "відкритих дверей та "підтримуватиме активізацію партнерства НАТО з Україною".

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зауважив, що вважає цей прогрес у позиції Італії "більш ніж відчутним".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Італію з візитом 13 травня. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу висловила впевненість у перемозі України та пообіцяла повну підтримку євроінтеграції України.

Також Зеленський зустрівся із Папою Римським.