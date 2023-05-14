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Италия заявила более решительную поддержку будущего Украины в НАТО

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 16:35
Италия заявила более решительную поддержку будущего Украины в НАТО
иллюстративное фото Getty Images

Италия в совместной декларации лидеров 13 мая более решительно высказалась за будущее Украины в НАТО, по сравнению с февральским заявлением во время визита премьера Италии в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В тексте совместной декларации от 13 мая, которую подписали во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим, Италия выражает поддержку Комиссии Украина – НАТО как платформы для расширения текущего сотрудничества – "чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией" (в ней, напомним, упомянуто, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО).

"На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе мы с нетерпением ждем решения всех этих вопросов", – добавляют в тексте.

Для сравнения, в совместном заявлении Зеленского и Мелони от 21 февраля в блоке по НАТО отмечалось, что Италия уверяет в приверженности Альянса политике "открытых дверей и "будет поддерживать активизацию партнерства НАТО с Украиной".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что считает этот прогресс в позиции Италии "более чем ощутимым".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с визитом 13 мая. Премьер Италии Джорджа Мелони на совместном брифинге выразила уверенность в победе Украины и пообещала полную поддержку евроинтеграции Украины.

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Также Зеленский встретился с Папой Римским.

Темы: ИталияНАТО
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