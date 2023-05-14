Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия заявила более решительную поддержку будущего Украины в НАТО

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 16:35
Италия заявила более решительную поддержку будущего Украины в НАТО
иллюстративное фото Getty Images

Италия в совместной декларации лидеров 13 мая более решительно высказалась за будущее Украины в НАТО, по сравнению с февральским заявлением во время визита премьера Италии в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В тексте совместной декларации от 13 мая, которую подписали во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим, Италия выражает поддержку Комиссии Украина – НАТО как платформы для расширения текущего сотрудничества – "чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией" (в ней, напомним, упомянуто, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО).

Реклама:

"На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе мы с нетерпением ждем решения всех этих вопросов", – добавляют в тексте.

Для сравнения, в совместном заявлении Зеленского и Мелони от 21 февраля в блоке по НАТО отмечалось, что Италия уверяет в приверженности Альянса политике "открытых дверей и "будет поддерживать активизацию партнерства НАТО с Украиной".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что считает этот прогресс в позиции Италии "более чем ощутимым".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с визитом 13 мая. Премьер Италии Джорджа Мелони на совместном брифинге выразила уверенность в победе Украины и пообещала полную поддержку евроинтеграции Украины.

Также Зеленский встретился с Папой Римским.

Темы: ИталияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: