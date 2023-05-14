Подоляк: Бахмут – це прелюдія до контрнаступу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що звільнення Україною Бахмута буде прелюдією до контрнаступу.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Bild

Пряма мова: "Україна взяла ініціативу в свої руки. Це не означає, що Бахмут буде звільнений завтра, але важкі бої триватимуть, і боєздатність Росії руйнуватиметься й надалі.

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...У ширшому сенсі Бахмут – це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають можливість для України почати успішний контрнаступ".

Деталі: На запитання, коли почнеться контрнаступ, Подоляк пояснив, що це "не одна подія, яка розпочалася сьогодні й закінчиться завтра, це безліч дій, десятки і сотні дій, деякі з яких уже здійснюються".

Він зазначив, що інтенсивні обстріли російської матеріально-технічної підтримки знижують можливості російської армії.

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"Є також невеликі локальні просування в різних частинах Донецької області", - зазначив він.

Пряма мова: "Я вважаю, що ми побачимо катастрофічні події, які спіткають російську армію. Вона буде змушена дуже швидко покинути окуповані території.

...На мій погляд, це буде спекотний весняно-літній сезон. Міф про силу російської армії, яким так довго лякали Європу й Німеччину, нарешті руйнується".