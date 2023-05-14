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Подоляк: Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 18:08
Подоляк: Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что освобождение Украиной Бахмута будет прелюдией к контрнаступлению.

Источник: Подоляк в интервью немецкому изданию Bild

Прямая речь: "Украина взяла инициативу в свои руки. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра, но тяжелые бои будут продолжаться, и боеспособность России будет разрушаться и дальше.

…В более широком смысле Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает возможность для Украины начать успешное контрнаступление".

Детали: На вопрос, когда начнется контрнаступление, Подоляк объяснил, что это "не одно событие, которое началось сегодня и закончится завтра, это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются".

Он отметил, что интенсивные обстрелы российской материально-технической поддержки снижают возможности российской армии.

"Есть также небольшие локальные продвижения в разных частях Донецкой области", - отметил он.

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Прямая речь: "Я думаю, что мы увидим катастрофические события, которые постигнут российскую армию. Она будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории.

…На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон. Миф о силе российской армии, которым так долго пугали Европу и Германию, наконец-то разрушается".

Темы: БахмутОфис президентаконтрнаступление
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