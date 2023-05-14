Росіяни вдарили з "Ураганів" по Кураховому: 3 поранених, серед них неповнолітній
Неділя, 14 травня 2023, 19:06
Внаслідок російського обстрілу Курахового на Донеччині у неділю поранено трьох мешканців, у тому числі неповнолітнього.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Троє поранених, у тому числі неповнолітній, — наслідок сьогоднішнього обстрілу Курахового.
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Росіяни застосували "Урагани" — пошкоджено 5 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. Крім того, перебито мережі теплопостачання.
На місці працюють рятувальники та поліція".
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