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Росіяни вдарили з "Ураганів" по Кураховому: 3 поранених, серед них неповнолітній

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 19:06
Росіяни вдарили з Ураганів по Кураховому: 3 поранених, серед них неповнолітній
наслідки обстрілу Курахового, фото з Telegram Кириленка

Внаслідок російського обстрілу Курахового на Донеччині у неділю поранено трьох мешканців, у тому числі неповнолітнього.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

 
наслідки обстрілу Курахового, фото з Telegram Кириленка

Дослівно: "Троє поранених, у тому числі неповнолітній, — наслідок сьогоднішнього обстрілу Курахового.

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Росіяни застосували "Урагани" — пошкоджено 5 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. Крім того, перебито мережі теплопостачання.

На місці працюють рятувальники та поліція".

 

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Теми: Донецька областьвійнадіти
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