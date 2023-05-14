Россияне ударили из "Ураганов" по Курахово: 3 раненых, среди них несовершеннолетний

В результате российского обстрела Курахово Донецкой области в воскресенье ранены трое жителей, в том числе несовершеннолетний.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Кириленко

Дословно: "Трое раненых, в том числе несовершеннолетний, - следствие сегодняшнего обстрела Курахово.

Россияне применили "Ураганы" - повреждены 5 многоэтажек и 3 частных дома. Кроме того, перебиты сети теплоснабжения.

На месте работают спасатели и полиция".