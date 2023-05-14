Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили из "Ураганов" по Курахово: 3 раненых, среди них несовершеннолетний

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 19:06
Россияне ударили из Ураганов по Курахово: 3 раненых, среди них несовершеннолетний
последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Кириленко

В результате российского обстрела Курахово Донецкой области в воскресенье ранены трое жителей, в том числе несовершеннолетний.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

 
последствия обстрела Курахово, фото из Telegram Кириленко

Дословно: "Трое раненых, в том числе несовершеннолетний, - следствие сегодняшнего обстрела Курахово.

Россияне применили "Ураганы" - повреждены 5 многоэтажек и 3 частных дома. Кроме того, перебиты сети теплоснабжения.

На месте работают спасатели и полиция".

 

Темы: Донецкая областьвойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Журналисты показали схемы "черноморского бункера Путина" в Геленджике

Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

В России арестовали за "госизмену" разработчиков гиперзвуковых ракет

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

Все новости...
Донецкая область
Россияне обстреляли Константиновку: 2 погибших, 10 раненых, среди них дети
Минобороны РФ объяснило отступление севернее Бахмута, Пригожин ждет окружения 
Из Хромового эвакуировали последнего ребенка − полиция
Последние новости
02:06
В России хотят ввести сбор с посетителей ресторанов на войну в Украине
01:20
Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой
00:51
США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп
00:14
У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN
23:49
аобновлено от 23:28В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется
23:44
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
23:14
Боррель предлагает существенно увеличить фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием – СМИ
22:54
Беличанский лес в Киеве под угрозой застройки − Ирина Федорив
22:43
Новое базовое соглашение с Украиной может быть заключено в этом году - МИД Польши
22:37
Зеленский: Нужно больше консолидации мира для давления на Россию
Все новости...
Реклама: