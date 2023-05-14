Удар РФ по Запорізькій області: серед поранених – 7-річна дитина, є загиблий

Внаслідок обстрілу села Приморське Запорізької області у неділю постраждало 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

наслідки обстрілу Запорізької області 14 травня, фото з Telegram Малашка

Дослівно: "В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані.

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Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру".

Деталі: Малашко також повідомив, що в Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.

Оновлено: Пізніше Малашко повідомив, що внаслідок обстрілів Приморського постраждало 6 місцевих жителів, серед них малолітня дитина.

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24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.

"30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина – середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно", - написав він.

Що передувало: Раніше голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське постраждав один чоловік у приватному будинку. Також росіяни обстріляли Приморську середню школу, поранення отримали троє цивільних та водій швидкої.