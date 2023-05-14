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Удар РФ по Запорожской области: среди раненых – 7-летний ребенок, есть погибший

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 22:05
Удар РФ по Запорожской области: среди раненых – 7-летний ребенок, есть погибший
Приморское Запорожской области, скриншот deepstatemap

В результате обстрела села Приморское Запорожской области в воскресенье пострадало 6 человек, среди них 7-летняя девочка, один из мужчин умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

 
последствия обстрела Запорожской области 14 мая, фото из Telegram Малашко

Дословно: "В результате атаки по Приморскому есть пострадавшие. Во время прямого попадания в дом 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, сейчас в тяжелом состоянии.

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Еще трое получили ранения, среди них 7-летняя девочка. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения областного центра".

Детали: Малашко также сообщил, что в Гуляйполе удар пришелся рядом с медицинским учреждением. Есть разрушения.

 
 

Обновлено: Позже Малашко сообщил, что в результате обстрелов Приморского пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок.

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24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

"30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок - средней тяжести. Одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно", - написал он.

Что предшествовало: Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в результате обстрела "Градами" села Приморское пострадал один человек в частном доме. Также россияне обстреляли Приморскую среднюю школу, ранения получили трое гражданских и водитель скорой.

Темы: Запорожская областьвойна
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