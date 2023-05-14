Зеленський: Бар’єри в політиці, економіці чи торгівлі несуть загрозу всій Європі

Президент Володимир Зеленський застеріг європейські країни, що бар’єри в політиці, економіці чи торгівлі несуть загрозу всій Європі.

Джерело: Зеленський під час виступу на церемонії вручення премії імені Карла Великого в Німеччині

Пряма мова: "Найдовший мир і найбільшу безпеку Європі забезпечила побудова зв’язків між народами Європи, замість бар’єрів. І коли ми зараз бачимо замість зміцнення наших зв’язків свіжі бар’єри, що так нагадують старі помилки – чи то бар’єри в політиці, чи в економіці, в торгівлі – ми бачимо загрозу не одній європейській нації, а всій Європі".

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Деталі: Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Матеуше, я дуже дякую за велику підтримку з боку Польщі Україні. І нам дуже важливо зберігати це єднання. Будь-які зерна непорозуміння між будь-ким в Європі не мають давати сходів конфлікту. І це в корінних інтересах наших народів. Європа здобуває плюс до міцності і добробуту щоразу, коли на континенті мінус бар’єр", - сказав президент.

Що передувало: 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

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Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

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