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Зеленский: Барьеры в политике, экономике или торговле несут угрозу всей Европе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 21:10
Зеленский: Барьеры в политике, экономике или торговле несут угрозу всей Европе
Зеленский на церемонии вручения премии им. Карла Великого, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предостерег европейские страны, что барьеры в политике, экономике или торговле несут угрозу всей Европе.

Источник: Зеленский во время выступления на церемонии вручения премии имени Карла Великого в Германии

Прямая речь: "Самый длительный мир и наибольшую безопасность Европе обеспечило построение связей между народами Европы, вместо барьеров. И когда мы сейчас видим вместо укрепления наших связей свежие барьеры, так напоминающие старые ошибки – будь то барьеры в политике, или в экономике, в торговле – мы видим угрозу не одной европейской нации, а всей Европе".

Детали: Зеленский обратился к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

"Матеуш, я очень благодарен за большую поддержку со стороны Польши Украине. И нам очень важно сохранять это единение. Любые зерна недоразумения между кем-либо в Европе не должны давать всходов конфликта. И это в коренных интересах наших народов. Европа приобретает плюс к прочности и благосостоянию всякий раз, когда на континенте минус барьер", - сказал президент.

Что предшествовало: 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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Одновременно планируется финансовая поддержка для фермеров этих странах-членах, решение о которой должны принять отдельно, и меры для облегчения транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.

Детали читайте здесь: Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЗеленскийЕСторговляГермания
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