Зеленський і Шольц відвідали військову базу, де навчаються українські воїни

Зеленський і Шольц на військовій базі, фото ОП

У рамках офіційного візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", – сказав президент.

Зеленський подякував канцлеру Німеччини за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Зеленський і Шольц на військовій базі, фото ОП

Президент вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

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Зеленський та Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються українські військовослужбовці і яка постачається до України.