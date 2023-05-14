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Зеленский и Шольц посетили военную базу, где обучаются украинские воины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 22:20
Зеленский и Шольц посетили военную базу, где обучаются украинские воины
Зеленский и Шольц на военной базе, фото ОП

В рамках официального визита в Германию президент Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц пообщались с украинскими воинами, которые обучаются в Бундесвере.

"Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером - все уважают наши Вооруженные силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил канцлера Германии за поддержку тренировочной миссии для украинских военных.

 
Зеленский и Шольц на военной базе, фото ОП

Президент вручил бойцам государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами "За мужество" III степени.

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Зеленский и Шольц ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы немецкой военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину.

Темы: ГерманияЗеленскийВооруженные силы
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