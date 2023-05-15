Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину

Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Впродовж 14 травня російські окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 109 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (32 вибухи) та гранатометів (59 вибухів).

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У Юнаківській громаді зафіксовані артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл з міномету (8 вибухів).

За попередніми даними, обійшлося без втрат.