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Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 00:39
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 14 мая российские оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 109 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов (32 взрыва) и гранатометов (59 взрывов).

В Юнаковской громаде зафиксированы артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета (8 взрывов).

По предварительным данным, обошлось без потерь.

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Темы: Сумская областьобстрел
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