Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область
Понедельник, 15 мая 2023, 00:39
В течение 14 мая российские оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 109 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов (32 взрыва) и гранатометов (59 взрывов).
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В Юнаковской громаде зафиксированы артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета (8 взрывов).
По предварительным данным, обошлось без потерь.