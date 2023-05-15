Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область

Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 14 мая российские оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 109 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов (32 взрыва) и гранатометов (59 взрывов).

Реклама:

В Юнаковской громаде зафиксированы артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета (8 взрывов).

По предварительным данным, обошлось без потерь.