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Росія стала васалом Китаю – Макрон

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 01:09
Росія стала васалом Китаю – Макрон
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО GETTY IMAGES

РФ геополітично вже програла війну проти України, оскільки фактично стала васалом Китаю та втратила доступ до Балтійського моря.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті L'Opinion

Пряма мова: "Де-факто вона (РФ – ред.) стала підпорядковуватися Китаю і втратила доступ до Балтійського моря, що було вкрай важливо, тому що це спонукало Швецію і Фінляндію прийняти рішення про вступ до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Це вже геополітична поразка".

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Деталі: За словами Макрона, у майбутньому європейська архітектура безпеки повинна захищати Україну, але при цьому не передбачати протистояння з РФ.

"Від нас залежить, як допомогти українцям у контрнаступі, як підготувати питання гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться. Я завжди казав, що зрештою європейська архітектура безпеки повинна буде повністю захищати Україну. Але вона також повинна передбачати неконфронтацію з Росією та відновлення стійкого балансу сил. Але ще багато кроків потрібно зробити, перш ніж ми дійдемо до цього", – наголосив французький президент.

Нагадаємо: Володимир Зеленський пізно ввечері 14 травня прибув до Парижа, у Єлисейському палаці президента України зустрів очільник Франції Еммануель Макрон.

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Теми: МакронКитайРосія
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