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Россия стала вассалом Китая – Макрон

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 01:09
Россия стала вассалом Китая – Макрон
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН. ФОТО GETTY IMAGES

РФ геополитически уже проиграла войну против Украины, поскольку фактически стала вассалом Китая и потеряла доступ к Балтийскому морю.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion

Прямая речь: "Де-факто она (РФ – ред.) стала подчиняться Китаю и потеряла доступ к Балтийскому морю, что было крайне важно, потому что это побудило Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО. Это было невозможно представить еще два года назад. Это уже геополитическое поражение".

Детали: По словам Макрона, в будущем европейская архитектура безопасности должна защищать Украину, но при этом не предусматривать противостояние с РФ.

"От нас зависит, как помочь украинцам в контрнаступлении, как подготовить вопрос гарантий безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся. Я всегда говорил, что в конце концов европейская архитектура безопасности должна будет полностью защищать Украину. Но она также должна предусматривать неконфронтацию с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но еще много шагов нужно сделать, прежде чем мы дойдем до этого", – подчеркнул французский президент.

Напомним: Владимир Зеленский поздно вечером 14 мая прибыл в Париж, в Елисейском дворце президента Украины встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

Темы: МакронКитайРосcия
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