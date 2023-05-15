Зеленський прибув до Парижа
Понеділок, 15 травня 2023, 00:24
Володимир Зеленський пізно ввечері 14 травня прибув до Парижа, у Єлисейському палаці президента України зустрів очільник Франції Еммануель Макрон.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!
Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців".
Що цьому передувало:
- Раніше повідомлялося, що після візиту до Німеччини Володимир Зеленський вирушить до Парижа.
- Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України.