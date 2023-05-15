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Зеленський прибув до Парижа

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 00:24
Зеленський прибув до Парижа
Зеленський зустрівся з Макроном. Скріншот з відео

Володимир Зеленський пізно ввечері 14 травня прибув до Парижа, у Єлисейському палаці президента України зустрів очільник Франції Еммануель Макрон.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! 

Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців".

Що цьому передувало:

  • Раніше повідомлялося, що після візиту до Німеччини Володимир Зеленський вирушить до Парижа.
  • Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України.

Теми: МакронЗеленськийФранція
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