Колаборанти масово втікають з окупованого півдня України – ЦНС
Понеділок, 15 травня 2023, 01:42
Колаборанти масово втікають до РФ з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Повідомляється, що серед зрадників на півдні України поширюються панічні настрої, чимало з них вже виїхали з окупованих територій.
За даними ЦНС, керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але вони все одно вивозять свої сім’ї та шукають способи, як обійти заборону.
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