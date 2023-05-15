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Колаборанти масово втікають з окупованого півдня України – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 01:42
Колаборанти масово втікають з окупованого півдня України – ЦНС
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

Колаборанти масово втікають до РФ з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що серед зрадників на півдні України поширюються панічні настрої, чимало з них вже виїхали з окупованих територій.

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За даними ЦНС, керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але вони все одно вивозять свої сім’ї та шукають способи, як обійти заборону.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупація
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