Коллаборационисты массово бегут с оккупированного юга Украины – ЦНС

Коллаборационисты массово бегут в РФ с временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что среди предателей на юге Украины распространяются панические настроения, многие из них уже выехали с оккупированных территорий.

По данным ЦНС, руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборационистов, но они все равно вывозят свои семьи и ищут способы, как обойти запрет.