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Коллаборационисты массово бегут с оккупированного юга Украины – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 01:42
Коллаборационисты массово бегут с оккупированного юга Украины – ЦНС
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

Коллаборационисты массово бегут в РФ с временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что среди предателей на юге Украины распространяются панические настроения, многие из них уже выехали с оккупированных территорий.

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По данным ЦНС, руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборационистов, но они все равно вывозят свои семьи и ищут способы, как обойти запрет.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупация
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