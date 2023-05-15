Коллаборационисты массово бегут с оккупированного юга Украины – ЦНС
Понедельник, 15 мая 2023, 01:42
Коллаборационисты массово бегут в РФ с временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Сообщается, что среди предателей на юге Украины распространяются панические настроения, многие из них уже выехали с оккупированных территорий.
По данным ЦНС, руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборационистов, но они все равно вывозят свои семьи и ищут способы, как обойти запрет.
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