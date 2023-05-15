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Норвегія протягом року проведе навчання для 3200 українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 07:39
Норвегія протягом року проведе навчання для 3200 українських військових
Навчання українських військових. Ілюстративне фото Getty Images

Збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.

Про це повідомила пресслужба українського Генштабу, пише "Європейська правда".

Зазначається, що навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном.

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських вйськових на одному з полігонів.

"Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", – сказав глава Міноборони Норвегії.

В кінця квітня інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання більше ста військовослужбовців ЗСУ військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

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Це перший з кількох курсів, від норвезької Нацгвардії для українських бійців.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня Канада і Латвія спільно навчатимуть українських військових на латвійській території в рамках операції UNIFIER на рівні бойових командирів.

Теми: НорвегіяУкраїнаЗбройні сили
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