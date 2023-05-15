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Норвегия в течение года проведет обучение 3200 украинских военных

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 07:39
Норвегия в течение года проведет обучение 3200 украинских военных
Учения украинских военных. Иллюстративное фото Getty Images

Вооруженные силы Норвегии Forsvaret планируют обучить около 3200 украинских военных в течение этого года.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Генштаба, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что учения будут проходить как на территории Норвегии, так и за рубежом.

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам вместе с исполняющим обязанности начальника МВД Мортенем Еггеном посетили тренировки украинских военных на одном из полигонов.

"Мы поддерживали Украину как материально, так и обучением, и будем поддерживать, сколько потребуется", – сказал глава Минобороны Норвегии.

В конце апреля инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet начали четырехнедельное интенсивное обучение более ста военнослужащих ВСУ военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

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Это первый из нескольких курсов, от норвежской Нацгвардии для украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на латвийской территории в рамках операции UNIFIER на уровне боевых командиров.

Темы: НорвегияУкраинаВооруженные силы
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